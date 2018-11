Le bambole che terrorizzano Roma

Inquietanti apparizioni tra i vicoli del centro stanno terrorizzando i passanti della Capitale intorno all’ospedale delle bambole, l’antico negozio che ripara giocattoli dove in vetrina da anni sono affastellate braccia, gambe e teste di bambole dagli occhi sgranati. Bambole rotte, sfregiate, inquietanti che nei giorni scorsi si sono tramutate in figure umane e sbucando a sorpresa per la strada hanno fatto urlare di terrore i passanti. È successo davvero ma era solo una candid camera a scopo promozionale. Uno scary prank organizzato per l’uscita del nuovo film horror del regista francese Pascal Laugier ‘La casa delle bambole – Ghostland’, dal 6 dicembre al cinema