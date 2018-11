Caso Magherini a Corte Ue, Innocenzi lancia la raccolta fondi

Un appello a partecipare alle spese legali della famiglia che vuole portare davanti alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo il caso di Riccardo Magherini, l’ex calciatore morto nel 2014 durante un fermo. Dopo che la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione dei giudici di primo e secondo grado, assolvendo "perché il fatto non costituisce reato" i tre carabinieri accusati della morte di Riccardo, il padre si è detto disposto a vendersi tutto pur di far approdare il caso davanti alla Corte europea. Ma attorno alla famiglia è nata una gara di solidarietà: “Questa è una battaglia per la giustizia ed è per tutti noi e quindi tutti noi dobbiamo contribuire nei modi in cui possiamo” dice la giornalista nel video chiedendo di fare il passaparola