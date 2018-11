Le forze ucraine 'blindano' le coste

Le forze ucraine si preparano a contrastare "le politiche aggressive di Mosca" nel Mare di Azov, dove il Cremlino ha già operato il sequestro di tre imbarcazioni. Nel video diffuso dal ministero della difesa di Kiev, mezzi anfibi in azione sulle spiagge rilasciano mine in vista di una,"invasione dal mare", come si legge nel post a corredo del video, mine anche sull'entroterra, batterie missilistiche mobili piazzate e droni in volo. (Video Ministery of Defence of Ukraina)