Bolle danza col robot, le immagini segrete delle prove

Un passo a due in un capannone della zona industriale di Milano. Protagonisti: Roberto Bolle e una macchina. Un esperimento non privo di rischi visto che partner dell’étoile non è una leggera ballerina ma un braccio meccanico di oltre una tonnellata e mezzo, programmata dagli esperti di Event Management. Da sempre convinto che l’arte millenaria della danza possa e debba dialogare con il presente anche attraverso la modernità, Bolle proporrà questo duetto nella nuova edizione di ‘Danza Con Me’, il pluripremiato programma di Rai 1 che torna in prima serata dal prossimo 1 gennaio.