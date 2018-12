Aids, basta con gli stereotipi

Giovani che parlano ai giovani e spiegano che il pericolo Hiv non è ormai alle spalle. E' il primo spot del ciclo "Aids, Tubercolosi e Malaria: fatti e stereotipi", promosso da Osservatorio Aids (Aids diritti salute), Friends of the Global Fund Europe, Aidos (Associazione italiana donne per lo sviluppo) e Bluestockingt per sensibilizzare l'opinione pubblica. Un video costruito attorno agli stereotipi più comuni diffuse anche fra i giovani su questa malattia