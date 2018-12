Travolto a 100 all'ora, il video della folle gara

Folle corsa notturna nel centro di Pozzuoli: un 62enne muore travolto da un'auto lanciata a 100 chilometri orari. Alla guida della vettura un 21enne napoletano, poi arrestato. L'uomo che ha perso la vita era un operatore ecologico che, in motorino, stava andando al lavoro, come ogni notte, da Napoli a Procida passando per Pozzuoli. Lo schianto non ha dato scampo al 63enne.