Game of Thrones, nuovo teaser trailer

Per tutti gli appassionati di Game of Thrones ecco il teaser ufficiale dell’ottava e conclusiva stagione appena diffuso da Hbo. Le immagini infatti raccontano lo scontro tra ghiaccio e fuoco, rappresentato sulla mappa che Daenerys e Stannis hanno consultato a Dragonstone, con le grandi casate rimaste nel mezzo: il lupo degli Stark e il drago dei Targaryen cristallizzati dal ghiaccio degli Estranei, il leone dei Lannister incendiato dal fuoco dei draghi. La clip però non sembra rivelare molto. Insomma, giusto per ingannare l'attesa visto che bisognerà fino al prossimo aprile. (Video/ trailer - Hbo)