Colonna di fumo su Roma

Fumo e odore di bruciato in tutta la Capitale per l'incendio divampato stamane all'impianto di trattamento dei rifiuti Tmb Salario. Le fiamme si sono propagate da un capannone di circa 2000 metri quadrati. Sul posto sono al lavoro circa 40 uomini dei vigili del fuoco e dall'impianto si alza un'alta colonna di fumo nero e denso. In corso anche le indagini dei carabinieri della compagnia Roma Montesacro.

L'incendio nell'impianto, più volte oggetto di contestazioni da parte dei cittadini che vivono nella zona, è al centro della cabina di regia convocata dal Campidoglio mentre l'Arpa è al lavoro per monitorare la qualità dell'aria.