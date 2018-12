Il robot dei Vigili del Fuoco nella discarica

Vigili del Fuoco al Lavoro nella discarica sulla Salaria che ha preso fuoco. Nelle operazioni, impegnato uno speciale mezzo robot cingolato in dotazione al corpo. Il rogo è sotto controllo ma, spiegano i vigili, il lavoro è ancora lungo. Il Campidoglio ha invitato precauzionalmente a tenere chiuse le finestre, evitare attività all'aperto e non consumare prodotti coltivati nell'area. E c'è preoccupazione per la raccolta rifiuti nei prossimi giorni: l'impianto gestito da Ama lavora infatti circa 600 tonnellate di spazzatura al giorno, pari a circa un quinto della produzione giornaliera di rifiuti in città. La sindaca Raggi ha lanciato un appello alle altre regioni chiedendo aiuto soprattutto per i giorni delle festività natalizie. (Video/ Vigili del Fuoco)