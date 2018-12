Mig 35, evoluzione high-tech

In questo video diffuso dal ministero della Difesa della Federazione russa, i test eseguiti dai nuovi e avanzati MiG-35. Parliamo, come spiegano dal ministero, "di uno dei pochi velivoli in grado di eseguire missioni complesse e multifunzionali in un ambiente in continua evoluzione sul campo di battaglia. La moderna attrezzatura di bordo high-tech consente al pilota di rilevare e rintracciare fino a 30 bersagli aerei a una distanza massima di 160 km. In questo caso, il pilota è in grado di colpire simultaneamente fino a sei bersagli aerei e quattro bersagli a terra". Al momento, gli aerei sono in fase di test da parte degli esperti del Flight Test Center del ministero della Difesa.