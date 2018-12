In-segnare Cinecittà, visite agli studios nella lingua dei segni

Visita ai set e alle mostre permanenti di Cinecittà con guide Lis. Da venerdì gli studios mettono a disposizione educatori specializzati che condurranno i visitatori sordi alla scoperta della ‘fabbrica dei sogni’. In-segnare Cinecittà prevede due tipologie di visite con attività condotte in lingua dei segni da parte di educatori sordi specializzati e attività realizzate in co-conduzione tra un educatore sordo e un educatore udente per un pubblico misto