Così muore un ghiacciaio

Video denuncia di Greenpeace Italia. Il ghiacciaio dei Forni in Valtellina sta morendo. "Uno dei più grandi in Italia, ma oggi praticamente non esiste più", dice Claudio Smiraglia, glaciologo dell'Università degli Studi di Milano. Nell'arco di poco più di un secolo ha perso quasi il 50% della sua superficie. A metà dell’Ottocento copriva una superficie di circa 20 chilometri quadrati. Oggi si estende per poco più di 10 chilometri. "Se non cambierà la situazione climatica- ribadisce Greenpeace Italia - entro fine secolo si ridurrà a pezzetti di ghiaccio".