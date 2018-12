Godzilla II, nuovo 'mostruoso' trailer

Ecco l'attesissimo secondo trailer di Godzilla II: King of the Monsters. Godzilla stavolta non torna da solo ma è accompagnato da altre creazioni classiche di Toho, alcune delle creature mostruose più conosciute della storia popolare. Sembra che Godzilla e Mothra si uniranno per sconfiggere Rodan e King Ghidorah in quella che potrebbe essere lo scontro più epico nella storia del cinema. Alla regia troviamo il regista Michael Dougherty (Krampus, La vendetta di Halloween) mentre il cast include Sally Hawkins e Ken Watanabe, che riprendono i loro ruoli dal primo film e i nuovi arrivi Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Charles Dance, Thomas Middleditch, O'Shea Jackson Jr. e Ziyi Zhang. Godzilla II: King of the Monsters arriva nei cinema il 31 maggio 2019.