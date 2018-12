Il vincitore di X Factor si difende dalle polemiche per il suo orientamento politico e parla di uno dei suoi singoli, Un adolescente, dove racconta la fragilità dei più giovani. “Mi dà fastidio davvero la strumentalizzazione. Mi sto approcciando per la prima volta a dei meccanismi che mi danno fastidio perché perdo di sincerità se devo stare a dosare le parole perché chiunque le può fraintendere in maniera così grave”, ha detto il rapper di Meta di Sorrento.