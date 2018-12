Spazio, un buco sulla Soyuz

Con un coltello e un paio di forbici i cosmonauti russi Oleg Kononenko e Sergey Prokopyev hanno lavorato per otto ore nello spazio per riparare uno strano buco segnalato già qualche mese fa dai sensori che hanno rilevato una perdita nella riserva d’aria del laboratorio orbitale. Una falla sulla Soyuz inizialmente di due millimetri che non sembrava preoccupante, causata da un piccolo micro meteorite o un frammento di detriti spaziali. Secondo la Nasa e l'agenzia spaziale russa Roscomos che ha diffuso questo video, però, "il danno sarebbe stato causato da un trapano elettrico: il foro sarebbe poi stato sigillato quando la navicella era ancora sulla Terra, ma il tappo apposto sarebbe saltato subito dopo che la Soyuz ha raggiunto la Stazione Internazionale. I due cosmonauti hanno dovuto cercare prove dell’ipotetico sabotaggio, usando coltelli e un paio di forbici per raccogliere campioni che potrebbero aiutare gli investigatori a capire cosa è successo". (Video Roscomos)