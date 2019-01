Agente salva il gattino, il micio ringrazia

Un salvataggio diverso dagli altri quello eseguito da questo agente del North Kansas City Police Department, Usa. Questa volta ad essere tratto in salvo è un gattino, finito inconsapevolmente in autostrada. Fortunatamente è stato prontamente individuato e messo in sicurezza. Una volta in macchina, il micio ha dimostrato di essere molto riconoscente, a modo suo. (Video, police dashcam Usa, you tube, Facebook)