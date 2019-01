Benvenuti a Marwen, il sogno di Zemeckis

Nelle sale cinematografiche, Benvenuti a Marwen, film diretto da Robert Zemeckis (Ritorno al futuro, Forrest Gump, Flight, Cast Away). La pellicola con protagonisti Steve Carell, insieme a Leslie Mann e Diane Kruger è scritta da Caroline Thompson e Robert Zemeckis che si sono ispirati a una storia vera. E' la storia di un uomo che lotta per guarire e per ritrovare il proprio spirito, grazie al potere della sua immaginazione artistica. Quando un gruppo di uomini una sera picchia selvaggiamente Mark Hogancamp (Carell) riducendolo in fin di vita e cancellando tutti i suoi ricordi, nessuno si aspetta che l'uomo si riprenda. Ma Mark, mettendo insieme pezzi della sua vecchia e nuova vita, costruisce meticolosamente in miniatura una mitica città belga, Marwen, nella quale può essere il capitano Hogie, un pilota di aerei da combattimento della seconda guerra mondiale. Qui, a Marwen, Mark può essere un eroe, combattere i suoi nemici e contare sui suoi amici. (Video trailer/Universal)