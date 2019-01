Impressionante salvataggio in elicottero della Gendarmerie

Spettacolare salvataggio in elicottero effettuato del PGHM, Plotone della Gendarmeria di Alta Montagna, francese. Ci troviamo su una pista del Col d'Anterne, Alta Savoia. I due piloti alla guida sono riusciti ad atterrare sulla neve con il muso dell'elicottero mentre le pale sfioravano la montagna. Le immagini pubblicate su Facebook da Nicolas Dereley stanno facendo il giro del web e di visualizzazioni. La manovra è stata necessaria per permettere ai medici a bordo di scendere dal velivolo e di raggiungere lo sciatore in difficoltà. (Video (Facebook/Nicolas Dereley)