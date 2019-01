Pesce gatto da 40 Kg, record nel Kentucky Lake

Battuta di pesca da record per due pescatori americani, Paula Smith e suo marito Ken. Sono riusciti a prendere nel Kentucky Lake (Usa), un pesce gatto di 40 chilogrammi. Veramente da record. Buttata l'esca, spiegano - hanno sentito una ferrata fortissima. La battaglia per tirarlo fuori dall'acqua durissima. I due hanno documentato tutto su Facebook, postando questo video. Alla fine, come due veri sportivi pescatori professionisti hanno rilasciato il 'mostro' in acqua. (Video Facebook/Paula Smith)