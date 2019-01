Litiga dal balcone, cade e si frattura il bacino

Litiga con un uomo in strada, cade dal balcone e si frattura il bacino. Brutta avventura per un 40enne nel Rione Göller a Bronzolo, provincia di Bolzano, come dimostra il video, diventato virale sui social e pubblicato sulla pagina Facebook dell'Associaciazione legalita e sicurezza Alto Adige. Un litigio insomma molto appassionato e acceso tanto da causare l'impressionante caduta. Fortunatamente senza enormi conseguenze per l'acceso 40enne. (Video Facebook/Associazione legalità e sicurezza Alto Adige)