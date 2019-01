"È sempre bello", torna Coez

Dopo un anno e mezzo dal successo dell’ultimo album "Faccio un casino", torna Coez. Lo fa con "È sempre bello" (Carosello Records), nuovo singolo dell'artista, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. La nuova canzone, una via di mezzo tra pop e rap come sempre nel suo stile, è stata festeggiata da un doppio evento, tra il Maxxi di Roma e le Colonne di San Lorenzo di Milano, durante il quale è stato anche presentato il suo nuovo videoclip. "Mi sono concesso più positività, è sempre bello è casa, è quel posto - dice Coez - di cui tutti hanno bisogno. So che non c’è un finale prestabilito. Se non arrivo ad essere quello che vorrei, cerco di chiedermi cosa posso davvero fare per me stesso. Bisogna perdonarsi, ogni tanto". (Video per gentile concessione di Brainstorm Agency)