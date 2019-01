Incidente sulla Catania-Messina, travolta volante: 3 morti

Spaventoso incidente stradale all’alba sull’autostrada A18 che collega Catania a Messina in cui sono morte tre persone. Tra le vittime anche un agente della polizia stradale travolto da un mezzo pesante mentre stava effettuando i rilievi per un precedente incidente. “Con grande dolore – ha twittato il ministro dell’Interno - ho appreso della scomparsa del poliziotto Angelo Spadaro. Una preghiera per lui e per le due altre vittime”