Il 'lager' delle quaglie

Video denuncia diffusa dall'Ente Nazionale Protezione Animali e realizzata dal CIWF, unica associazione italiana no profit che lavora esclusivamente per la protezione e il benessere degli animali. Nel video le drammatiche condizioni di vita in gabbia delle quaglie allevate per scopi alimentari. "Una misera esistenza - spiega l'Enpa - cui sono condannate le quaglie negli allevamenti intensivi che si trovano nel nostro Paese". "Questi piccoli uccelli - denuncia L'Enpa - allo stato selvatico ancora migratori, vivono fin dalla nascita in gabbie comuni di superficie variabile tra circa 86 a 184 cm quadrati". "La loro frustrazione e la loro sofferenza - denuncia l'Ente - non hanno giustificazione".