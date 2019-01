Roma lercia

Sono settimane, mesi, insomma, troppo, veramente troppo tempo che i romani si trovano alle prese con il caos rifiuti. Esasperati, incattiviti. Dopo la chiusura della discarica di Malagrotta nel 2013 e dopo il recente incendio nell'impianto per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti, il TMB del quartiere Salario, le cose si sono ulteriormente complicate e da circa quattro settimane, come già accaduto altre volte negli ultimi anni, la situazione non sta migliorando di molto. Vedremo come andranno le cose con il nuovo piano rifiuti della giunta Raggi. (Servizio Adnkronos di Valerio Masia)