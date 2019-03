In orbita nello spazio il satellite Prisma dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Si tratta del primo dotato di un sensore iperspettrale di questa potenza, capace di analizzare la composizione chimica di quel che osserva per proteggere l'ambiente. E' stato costruito fra Firenze, Milano e Roma. Dal monitoraggio del livello di inquinamento del mare ai materiali di una discarica, fino alla salute di una foresta. Prisma é in grado di fare questo e molto altro ancora.