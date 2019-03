Tenta la fuga dalla vasca, il pianto del delfino

Drammatiche e strazianti immagini quelle diffuse dal Ric O' Barry Dolphin Project, organizzazione no profit che si occupa della salvaguardia dei cetacei. Immagini che fanno riflettere. Un pugno nello stomaco. Nella clip, registrata all'Umi Kirara Aquarium, in Giappone, un delfino si lancia fuori da una delle vasche di un delfinario. Improvvisamente inizia a contorcersi, a produrre suoni e lamenti. Sembra che pianga. Alle sue spalle, un altro delfino lo segue. Stessa toccante scena. La clip, denuncia l'organizzazione, riapre la questione sulla custodia in piccole vasche di animali come i delfini e le orche che, in natura, nuotano per decine, centinaia, di chilometri al giorno. Comportamenti innaturali come quelli ripresi nel filmato che sono stati denunciati più volte dai ricercatori come segni evidenti di stress che, in diversi casi, hanno fatto registrare episodi di vero e proprio autolesionismo anche più gravi. (Video courtesy/ Ric O' Barry Dolphin Project).