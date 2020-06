Tempo pazzo, ma cosa sta succedendo?

La chiameremo la maledizione del weekend. Pioggia battente poi uno sprazzo di sole. Sembra arrivato il caldo, quando in un attimo di distrazione nel cielo lampi, tuoni e poi dieci minuti di grandine battente. Tempo "pazzo" come lo hanno definito in tanti. Di certo, con temperature e fenomeni atmosferici del tutto variabili.

Su alcuni valichi alpini peraltro ci sono ancora metri e metri di neve. È stata la primavera più fredda da un secolo, dicono i climatologi. Per capire cosa sta succedendo abbiamo sentito il Tenente Colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica militare che all'Adnkronos conferma: "La circolazione atmosferica a livello europeo non sembra stabilizzarsi, quanto dovrebbe, avremmo ancora passagio di perturbazioni nel mese di giugno".

In questi mesi comunque, complice anche l'incredibile impatto mediatico ottenuto dalla giovane Greta Thunberg, tutti stanno parlando del clima: il clima sta cambiando, il clima è impazzito, l'uomo ha modificato il clima ecc... Ma è tutto da attribuirsi ai cambiamenti climatici?