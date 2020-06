E' diventato virale sul web il video diffuso dall'account Facebook di Fabrizio Montanini. Nella clip si vede l'autista di un bus a Roma, linea 786 che accelera contro un pedone in mezzo alla strada. In relazioni a queste immagini l'Atac ha immediatamente avviato accertamenti non appena ha avuto contezza del filmato, che l'azienda giudica molto grave. (Video Facebook/ Fabrizio Montanini)