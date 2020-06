F35, acrobazie sopra Miami viste dal cockpit

Spettacolare video postato sulla pagina Facebook dell'U.S. Air Force F-35 A Lightning II. Una telecamera fissata nella cabina di pilotaggio immortala il pilota dell'Air Force Andrew "Dojo" Olson all'interno dell'avveniristico caccia di quinta generazione. Accelerate in volo mozzafiato, acrobazie e non solo, viste da una prospettiva diversa. All'interno del cockpit. La clip è stata girata con la tecnologia a 360 sopra la costa di Miami Beach, in Florida durante il "National Salute to America’s Heroes Airshow". (Video courtesy FAcebook, U.S. Air Force)