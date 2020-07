Come rendere unico un viaggio: le proposte di Civitatis

“in collaborazione con la redazione di Civitatis”

Sempre più spesso i viaggiatori preferiscono evitare i classici pacchetti all inclusive proposti dalle grandi compagnie di viaggio, spesso poco originali. Preferiscono, invece, organizzare da soli il proprio viaggio, inserendo mete particolari trovate su qualche guida, o anche verificare le proposte disponibili sui siti di viaggi. Visto che l’estate e alle porte e in molti stanno organizzando le proprie vacanze, perché non rendere più originale il viaggio, inserendovi qualche esperienza nuova e del tutto autentica? Questo è ciò che offre Civitatis. Un nuovo modo di sfruttare i consigli degli esperti di viaggio, facendosi accompagnare nelle zone più interessanti di una località turistica da una guida in lingua italiana.

Come si organizza un viaggio

Organizzare da soli un viaggio è un’attività che porta via un sacco di tempo. Serve prenotare viaggi e soggiorni ma, poi, la maggior parte del tempo viene impiegata per valutare cosa fare effettivamente ogni singola giornata di viaggio. Non è sufficiente infatti arrivare sul luogo e lasciarsi trasportare da ciò che ci attira al momento. O meglio, volendo lo si può anche fare, ma nessuno desidera tornare da un lungo viaggio scoprendo all’ultimo secondo di non aver visto ciò che veramente valeva la pena. Per questo motivo chi ama viaggiare si organizza accuratamente, consultando guide di ogni genere per riuscire a inanellare, nei pochi giorni di permanenza in una nuova località, tutte le cose che si devono assolutamente visitare. Spesso non si riesce a vedere proprio tutto, ma l’importante è scegliere le attività e le escursioni che più si adattano ai nostri gusti personali.

Cosa fa Civitatis

A questo punto subentra Civitatis, per tutti coloro che vogliono vivere al meglio la propria vacanza. L’offerta di Civitatis è chiara: una guida in italiano che è pronta ad accompagnarci in ognuna delle attrazioni più o meno note di una qualsiasi località del mondo. Per divertirsi in vacanza non serve acquistare un intero viaggio organizzato, con tutti i limiti che questo tipo di proposta racchiude. Basta infatti scegliere una singola attività, o anche più di una, da svolgere con una guida esperta. Questo ci propone Civitatis, senza bisogno di acquistare il pacchetto per un intero viaggio. In sostanza, stiamo parlando di escursioni e tour guidati, che si svolgono in un pomeriggio o anche in un’intera giornata, da organizzare in anticipo per poi approfittarne mentre si è in vacanza in una specifica località. Che tale località poi sia Roma o Bangkok poco importa, visto che le offerte sono varie.

Le proposte disponibili

Le offerte di Civitatis spaziano in tutti i continenti e sono disponibili attività di ogni genere. A partire, ad esempio, dalla visita guidata delle location dei film di Harry Potter, fino al tour fotografico dell'aurora boreale in Finlandia, a Rovaniemi. Tutte le attività proposte si realizzano con una guida esperta della località, pronta ad accompagnarci dove abbiamo scelto, in qualsiasi Paese del mondo. Basta lasciarsi guidare dalle nostre preferenze, per trovare l’attività o il tour che fa al caso nostro. Infatti, c’è chi amerebbe trascorrere una giornata con i monaci di un tempio buddista e chi, invece, preferirebbe partecipare a un tour guidato di Malta, alla scoperta delle sue Tre Città. Volete conoscere a fondo una capitale europea? Con Civitatis potrete visitare Berlino insieme a una guida esperta, partecipando al tour dei luoghi più alternativi della capitale tedesca. Se poi non volete allontanarvi troppo da casa, potrete visitare anche in Italia dei posti da sogno, raggiungendo in un’escursione il Canyon Gorropu, in Sardegna, o partecipando al tour della Costa Ionica da Lecce, città dove si potrà anche partire alla scoperta delle affascinanti località di Grottaglie e Matera. Tutte queste attività sono prenotabili in anticipo, senza doversi preoccupare di come organizzarle una volta in vacanza in un Paese più o meno lontano.

Come funziona

Il funzionamento di Civitatis è semplice, basta accedere al sito per trovare tutte le opportunità e le proposte disponibili. Tra di esse, dovremo soltanto scegliere quelle che preferiamo, prenotandole in anticipo, come ad esempio un tour privato di Tokyo a luglio o un’escursione al Taj Mahal a settembre. Saldato il costo dell’attività prenotata, dopo aver indicato il numero dei partecipanti, saremo ormai pronti per trascorrere una delle più bella vacanza della nostra vita. Potremo acquistare tutte le proposte che vorremo e, per molte, la cancellazione sarà gratuita, nel caso in cui non si riesca a partire o nell’eventualità che proprio il giorno della prenotazione il tempo non sia bello o si verifichino degli imprevisti. I pagamenti avvengono in modo del tutto sicuro, direttamente sul sito, senza dover pagare nulla a destinazione, durante lo svolgimento dell’attività turistica.