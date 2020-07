La Moda tra 'Angeli e Demoni' al Castello di Santa Severa

L’esposizione, sottotitolo ‘Al di là del bene e del male’, promossa dalla Regione Lazio, e curata da Stefano Dominella è aperta al pubblico fino al 28 luglio. In mostra look underground, ispirati agli anni ’80, un’iniezione di spettacolarità destabilizzante più che mai attuale, ma anche abiti ‘rubati’ alla strada, icone di un’estetica rarefatta, impregnate di misticismo e religiosità firmate, tra gli altri, Mariotto, Galitzine, Jean Paul Gaultier e maison Gattinoni, alcuni realizzati per Elton John e Raffaella Carrà, per Renato Zero e Monica Vitti. “La moda anticipa i tempi, elabora stili, investiga tematiche – ha dichiarato Stefano Dominella- Racconta un universo di libera creatività tra la rappresentazione del presente, echi della storia, influenze della quotidianità”.