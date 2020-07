Aska, nuova macchina volante

Arriva dalla startup Nft un nuovo prototipo di macchina volante. Si chiama Aska. Mezzo che ricalca le forme di un'auto e può volare o viaggiare su strada. Non ha bisogno di un pilota e può trasportare fino a tre persone. Forse arriverà sul mercato nel 2025. Si parla da tempo di macchine volanti ma sono tanti ancora i problemi da risolvere. Nel frattempo si moltiplicano concept e prototipi proprio come questo. Aska, in giapponese significa "uccello volante", è un veicolo a decollo e atterraggio verticali. E' stata ideata dai coniugi Guy e Maki Kaplinski, co-fondatori della startup Nft che ha sede a Mountain View. Per decollare si avvale del sistema Sense e Avoid che non richiede la presenza di un pilota. (Video courtesy Nft)