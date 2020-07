Filming Festival Sardegna al via con Eva Longoria

di Ilaria Floris

Parterre de roi per la serata inaugurale del Filming Festival Sardegna, giunto quest'anno alla seconda edizione, al via nella splendida location del resort Forte Village di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Tantissimi i nomi di spicco per la kermesse organizzata dalla pr Tiziana Rocca: dall'ex casalinga disperata Eva Longoria, tra poco sugli schermi con la nuova serie 'Grand Hotel' di cui è anche produttrice, a Lola Ponce, Martina Colombari, Enrico Brignano e Flora Canto, la star di 'La casa di carta' Darko Peric e Anna Safroncic. Nel corso delle quattro giornate dedicate al cinema, in cui si svolgeranno panel, dibattiti e presentazioni, sono attesi anche altri nomi di spicco, come Francesca Archibugi, Paola Cortellesi, Claire Forlani e Patricia Arquette. Stasera verranno premiati molti degli ospiti presenti con il premio Filming Italy Alitalia Award, e la serata si concluderà con la proiezione di 'Domino', di Brian De Palma.