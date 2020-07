''Una delle persone migliori al mondo'', Berlusconi sponsor per Razzi

Un video per la maestra di ballo Ornella Boccafoschi, partner di Antonio Razzi nella passata edizione di Ballando con le stelle, postato su Twitter dall’ex senatore per omaggiare la sua insegnante. E lo fa facendola salutare dall’ex premier Silvio Berlusconi al suo fianco nel video. E il leader azzurro non solo saluta Boccafoschi ma elogia Razzi “caro amico e una delle persone migliori che abbia mai conosciuto al mondo – dice – perché di cuore puro” (video: Twitter/ Antonio Razzi)