Eleonora Abbagnato a Spoleto con le stelle italiane nel mondo

Talenti straordinari oggi in ‘esilio’ nelle maggiori compagnie. Dall’Opéra di Parigi al New York City Ballet, dall’English National Ballet al complesso del Teatro dell’Opera di Vienna. Per la prima volta si esibiranno insieme nella piazza del Duomo di Spoleto, il 30 giugno, unica tappa italiana, accanto a Eleonora Abbagnato, star internazionale, direttrice del Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Il programma del gala, a cura di Daniele Cipriani, spazia dal grande repertorio classico a brani storici firmati Robbins, Balanchine, Cherkaoui, Neumeier. Attesi al Festival dei 2 Mondi, tra gli altri, Davide Dato, Davide Riccardo, Damiano Bigi, Gabriele Frola. Testimonial dell’emigrazione artistica italiana. Viaggi individuali, appassionati e vincenti. Percorsi di successo e eccellenza.