Russia, liberati dal carcere dei cetacei: nuovo video

Dopo le proteste contro il cosiddetto carcere delle balene nella Baia di Srednyaya in Russia, che ha coinvolto scienziati, ambientalisti e celebrità del mondo dello spettacolo e non solo ecco un nuovo video pubblicato da Anastasia Ivanova, autrice della petizione per la liberazione dei cetacei. Nella clip uno dei cetacei viene liberato a Cape Perovsk. "La cosa più importante - spiega Change.org - è che i primi 8 animali, 2 orche e 6 beluga hanno fatto ritorno a casa dopo tutto quello che hanno passato". Questo importante passo verso la liberazione di tutti gli animali è avvenuto in seguito alla promessa fatta da Presidente Putin in diretta TV davanti a tutti i cittadini il 20 giugno, durante la quale aveva annunciato l'imminente liberazione degli animali. La petizione, lanciata a dicembre 2018, negli scorsi mesi è stata sostenuta da personalità come Jean-Michel Cousteau, figlio di Jacques, e Leonardo di Caprio. (Video Change.org /Anastasia Ivanova)