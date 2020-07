È di Braschi 'l'anti tormentone' dell'estate

È 'Il cuore degli altri' il nuovo singolo di Braschi, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 5 luglio. Il brano, prodotto da Franco Naddei in Romagna, mixato da Patrizio Simonini a Milano e distribuito da Artist First, segna il ritorno del cantautore a due anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Per questa estate Braschi propone l'antitesi del tormentone: un pezzo che si colloca tra il pop, l'indie e il cantautorato, con cui vuole dare unachiave di lettura contemporanea e attraente alla canzone d'autore.