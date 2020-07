Minaccia di buttarsi dal Colosseo: il video

Il video dell'uomo, una guida turistica abusiva, che si è arrampicato stamane sul Colosseo per protestare, incitato da alcuni colleghi in strada. In via dei Fori Imperiali poliziotti, carabinieri, un'ambulanza e i vigili del fuoco con l'autoscala nella trattativa per convincerlo a scendere. L'uomo, responsabile di un'agenzia turistica, è stato poi denunciato.