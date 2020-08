Da Jacopo Tissi a Dorothée Gilbert, étoiles internazionali a Ravenna Festival

Gran gala di stelle al Pala de Andrè, il 16 luglio. Attesi in Italia alcuni dei più grandi danzatori della scena internazionale, interpreti acclamati nelle maggiori compagnie del mondo. In cartellone brani del repertorio romantico, pas de deux, ed estratti della più nota tradizione ballettistica, dal ‘Lago dei cigni’ al ‘Corsaire’, accanto alle creazioni di maestri e coreografi del ‘900. Balanchine, Wheeldon, Millepied. “Tessere di squisita fattura che, insieme, formano un magnifico mosaico in movimento. Sulle punte e in volo. Attesissimi dal pubblico”, ha dichiarato Daniele Cipriani, ideatore della serata-evento.