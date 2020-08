B&B, case vacanza e affitti brevi: cambia tutto

di Valerio Masia

Case vacanza, affitti brevi, b&b. La tanto annunciata stretta anti furbetti per regolamentare il settore, combattere l'evasione fiscale e garantire sicurezza è arrivata. Un grande fratello del turismo che si prefigge di contrastare forme irregolari di ospitalità che dilagano nel nostro paese. Parliamo del codice identificativo, un bollino di qualità obbligatorio per le offerte on line, che servirà a identificare strutture e proprietari e renderà di fatto impossibile sfuggire al fisco.