Nuovo divertente appuntamento per Le Terrazze Teatro Festival, Roma: Questo fine settimana, 12 e il 13 luglio salgono sul palco PabloePedro, nei panni de "Il Signore e l'Arcangelo" in "Se Io Vuole". Uno spettacolo comico surreale, quasi onirico, che esula da qualsiasi razionalismo per il duo che quest'anno festeggia sul palco i suoi primi 25 anni di carriera. Due serate tra divertimento e spensieratezza. Peraltro proprio in questi il cielo si rende protagonista di spettacolari congiunzioni astrali, con la piena visibilità di Giove e Saturno e l’inizio della pioggia di meteore delle Pegasidi.