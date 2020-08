Monte Bianco, il ghiacciaio si scioglie e spunta un lago

“È ora di suonare l'allarme. Sono bastati solo 10 giorni di caldo estremo per far sciogliere il ghiaccio e formare un lago alla base del Dente del Gigante, sul Monte Bianco”. È l’allarme lanciato dall’alpinista Bryan Mestre che ha pubblicato su Instagram video e foto della gigantesca pozza d’acqua. “Che io sappia – scrive Mestre - questa è la prima volta che succede qualcosa del genere. L'Europa meridionale e le Alpi sono state colpite da una massiccia ondata di e durante il giorno le temperature sono arrivate fino a 10 gradi in cima al Monte Bianco (4.810 m). Questo è veramente allarmante. I ghiacciai di tutto il mondo si stanno sciogliendo ad una velocità esponenziale”.