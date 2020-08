In volo su un elicottero CH47 F dell'Esercito. Evoluzione del CH47, usato in missioni di carattere operativo ma anche per interventi di tipo umanitario sul territorio nazionale e all’estero, il CH47 F è in grado di operare in condizioni ambientali dove i fenomeni di 'brown-out' (operazioni su terreno polveroso) e di 'white-out' (operazioni su terreno innevato) possono causare un disorientamento spaziale degli equipaggi. Nel corso di un 'media day' all'esercitazione 'Una Acies 2019', è stato effettuato un volo tattico tra la Cecchignola e il poligono di Monteromano a bordo dell'elicottero, che può interfacciarsi con i più moderni sistemi di comando e controllo in dotazione alle Forze Armate.