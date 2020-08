L'aggressiva manovra del caccia venezuelano

Minacciosa manovra in volo di un SU - 30 Flanker dell'aviazione militare venezuelana. Il jet da combattimento di fabbricazione russa, come si vede nel video diffuso dal'US Navy, "si avvicina pericolosamente - come si legge del post della marina Usa - a un velivolo da ricognizione EP - 3 Aires II della marina statunitense a una distanza non sicura mettendo a repentaglio l'equipaggio e l'aereo. L'EP-3 stava svolgendo una missione multinazionale riconosciuta e approvata nello spazio aereo internazionale sui Caraibi". (Video US Navy/ Facebook)