Adrenalina in volo, pilota italiano sfida la fisica

Nuova impresa mozzafiato per il pilota italiano Dario Costa, che entra, ancora una volta, nella storia dell’aviazione italiana e internazionale come primo ad aver realizzato con il suo aereo un’esibizione acrobatica in formazione insieme a un elicottero e tre paracadutisti.

Costa, accompagnato da Mirko Flaim aviatore dei Flying Bulls, è riuscito a realizzare una performance con diverse manovre in cui per 7 lunghissimi minuti, aereo ed elicottero volano insieme. Scenario del primato è stato l’evento mondiale "The Living Legend of Aviation Europe" presentato da John Travolta in Austria.

"Nella Tripla Acrobatica colleghiamo per la prima volta tre diversi elementi nell'aria, che funzionano solo se tutto è programmato esattamente alla frazione di secondo - spiega Dario Costa - Si tratta di un esercizio difficile in cui è necessario mantenere alta la concentrazione. La precisione è il motore di tutto, io e i miei colleghi stiamo perfezionando l’esibizione con intense sessioni di allenamento. Questo è solo un assaggio dell’impressionante spettacolo di volo che realizzeremo durante l’Airpower".