Le truppe alpine sulle Dolomiti, l'esercitazione estrema

Esercitazione d' alta quota sulle tre cime di Lavaredo, montagna tra le più famose delle Dolomiti, patrimonio mondiale Unesco, "luogo ideale - spiega l'Esercito - per addestrarsi e rispondere, così, alle sfide che il contesto internazionale di oggi richiede".

La "Lavaredo 2019", nome dell'esercitazione ha portato sulle montagne venete 700 soldati di 6 nazioni ed un comando Nato coordinati dalle Truppe Alpine dell’Esercito.

Oltre 200 alpini si sono arrampicati lungo 14 vie dalle più accessibili fino alle più dure con un VIII grado di difficoltà. Gli alpini hanno anche portato in Cadore un 105/14, pezzo d’artiglieria in uso dagli anni 60 fino agli inizi del 2000 che è stato impiegato in particolari situazioni tattiche. (Video Esercito Italiano)