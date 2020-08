In vacanza con micio e fido

Partire per le vacanze in compagnia dei nostri amici a quattro zampe oramai non è più un problema insormontabile: negli ultimi anni, infatti, è aumentata la sensibilità di albergatori e ristoratori e i padroni gradiscono.

Si stima che almeno 2 dei 6,7 milioni di animali domestici partiranno per un periodo di vacanza con i loro proprietari. Certo, occorre organizzare per tempo la trasferta, utilizzare tanti piccoli accorgimenti e molto buon senso.