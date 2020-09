La linfa di un popolo, così la manna fa rinascere le terre di Sicilia

Nelle colline tra Castelbuono e Pollina, sotto i monti delle Madonie, una cooperativa di giovani è tornata alla terra. Come i loro nonni hanno fatto per secoli, oggi nei frassineti si assiste nuovamente al miracolo della manna, la preziosa linfa del frassino – base per medicinali, cosmetici e pasticceria - che grazie al lavoro di esperti incisori, stilla e si cristallizza regalando nuova ricchezza a una comunità e a un territorio che rischiava di spopolarsi.