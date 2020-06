Droni, cambia tutto. La Bell svela il suo gioiello

La Bell Flight, compagnia aerospaziale statunitense ha svelato il suo drone, totalmente differente dagli altri. Si chiama Autonomous Pod Transport 70. Un drone cargo per la consegna di medicinali e kit per il primo soccorso con capacità di carico di trenta chili.

Rispetto ai suoi competitor, sfrutta quattro eliche per decollare e atterrare in verticale ma vola in orizzontale, riuscendo così a toccare velocità più alte rispetto agli altri.

Lo spazio al centro del velivolo, che viaggia a una media di 120 km/h e può raggiungere i 160 km/h, consente di trasportare kit per un peso massimo di 30 chilogrammi. Secondo la Bell, questo velivolo può cambiare il futuro dei droni. (Video, Bell Flight).