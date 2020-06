IT capitolo due, la paura torna al cinema

L'attesa è finita. Arriva nelle sale cinematografiche italiane giovedì 4 settembre, IT - capitolo due, seconda parte dell'attesissimo adattamento del romanzo di Stephen King diretto da Andy Muschietti. Nel film torna in azione a Derry, ventisette anni dopo gli eventi narrati nella prima parte, tanto il pagliaccio assassino Pennywise, quanto il gruppo di ragazzi, 'i perdenti' che lo aveva contrastato con coraggio. Nel frattempo, tante cose sono cambiate, a partire dai personaggi protagonisti. Nei panni del clown troviamo di nuovo Bill Skarsgård, apprezzatissimo per la sua interpretazione di Pennywise, dato che i ragazzi sono cresciuti, sono cambiati anche gli attori che li interpretano. E così largo a James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Rian e James Ransone. (Video trailer Warner Bros Italia)